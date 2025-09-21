Los alumnos del Instituto Industrial Pablo Tavelli fueron reconocidos en el Concurso de Innovación Industrial de la Unión de la Industria de la Provincia de Buenos Aires tras presentar un Dron Submarino Multi-Propósito, desarrollado en el taller de sexto año con la coordinación del profesor Emiliano Vera y el apoyo financiero del Astillero SPI. El dispositivo puede descender hasta 85 metros bajo el agua, registrar imágenes y sonidos, y servir en expediciones científicas o tareas de inspección naval.

El profesor Vera explicó que la idea surgió a comienzos del ciclo lectivo. “La propuesta inicial era trabajar con u6n dron aéreo, pero nos pareció demasiado común. Entonces pensamos en nuestra identidad marplatense y surgió hacer un dron submarino. Investigamos proyectos similares, tomamos referencias y lo adaptamos a nuestra realidad, con innovación y creatividad”, señaló.

Sobre el proceso de desarrollo, destacó las dificultades técnicas: “No es fácil un dispositivo sumergible porque al estar expuesto al agua y a la presión necesita un trabajo muy importante de prueba y error, reparaciones y mejoras. Ahora estamos diseñando un control remoto propio, con pantalla incorporada, que permita operarlo de manera rápida sin depender de una computadora”.

Vera subrayó también la experiencia formativa: “Este taller busca aplicar los contenidos de electromecánica con proyectos innovadores. Nos juntamos con la Armada y el INIDEP para pensar usos reales: desde inspecciones de cascos de buques hasta relevamientos de biodiversidad marina. Es un dron liviano, que pesa apenas 2 kilos, cabe en una mochila y se puede poner en funcionamiento en minutos, algo que lo diferencia de los equipos más grandes y costosos”.

El proyecto fue uno de los 12 finalistas entre 229 escuelas técnicas de la provincia y obtuvo el primer premio a la innovación sustentable. “Para nosotros fue un reconocimiento enorme, porque en apenas un cuatrimestre logramos no solo construirlo sino también demostrar que se puede innovar desde una escuela técnica, aportando soluciones concretas a la industria y la ciencia”, remarcó Vera.

