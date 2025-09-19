Los alumnos de sexto grado de la Primaria 13 visitaron el cuartel de Defensa Civil para conocer el trabajo de los equipos, aprender sobre distintas técnicas de rescate y recibir información útil sobre incendios forestales. Los establecimientos interesados en solicitar las visitas pueden hacerlo comunicándose al 103.

Durante la actividad, conocieron la historia de la institución a través de material audiovisual y recorrieron las instalaciones para aprender sobre incendios forestales mediante juegos didácticos.



En este marco, el titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, subrayó la importancia de que los estudiantes sean replicadores de la información recibida y que aprendan sobre los riesgos. “De esta manera, no solo incorporan conocimientos, sino que también contribuyen a una comunidad más preparada y consciente”, aseguró.

Según comunicaron desde el Municipio, estas visitas forman parte de un cronograma que busca acercar la labor de Defensa Civil a distintos establecimientos educativos.

