Prohibieron por ley que los alumnos usen celulares en las escuelas primarias bonaerenses
La medida fue aprobada por el Senado bonaerense y de esta manera, la Provincia se convierte en la cuarta jurisdicción argentina en aplicarla.
La medida fue aprobada por el Senado bonaerense y de esta manera, la Provincia se convierte en la cuarta jurisdicción argentina en aplicarla.
Estas acciones tienen como objetivo acercar la labor de la institución a distintos establecimientos educativos.
Los alumnos aprendieron sobre el trabajo que se realiza y las técnicas de rescate, al igual que acerca de los incendios forestales mediante juegos didácticos. Lo destacó el titular de la institución, Alfredo Rodríguez.
El establecimiento está ubicado en el barrio Virgen de Luján. Se llevaron computadoras con mucha información administrativa, mochilas de donaciones, un teclado musical y un parlante. Quisieron llevarse el termotanque y dejaron "todo preparado" para volver a ingresar.
En la semana más fría del año, la comunidad educativa de la institución ubicada en Independencia y Formosa, se ve perjudicada por la falta de gas desde hace 10 meses. "Los días soleados está más lindo afuera que adentro, y nos calentamos afuera", manifestó su directora.
El delincuente, de 19 años, fue aprehendido sin poder lograr su cometido, pero si provocó graves destrozos en el establecimiento educativo. Desde el Consejo Escolar ya trabajan para reparar la cerradura y el techo.
Así lo manifestó Cecilia Veleda, directora del Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación, luego de los anuncios de Mauricio Macri sobre los resultados de la Prueba Aprender 2018 tomadas en en todo el país a los alumnos de escuelas primarias.