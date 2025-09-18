Primaria N°18: "Tenemos muchos chicos y docentes enfermos"

En la semana más fría del año, la comunidad educativa de la institución ubicada en Independencia y Formosa, se ve perjudicada por la falta de gas desde hace 10 meses. "Los días soleados está más lindo afuera que adentro, y nos calentamos afuera", manifestó su directora.