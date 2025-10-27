Desde Defensa Civil continúan con las visitas al cuartel previamente programadas, con el objetivo de que alumnos de los diferentes establecimientos conozcan el trabajo y aprendan las diferentes técnicas de rescate.

Ads

Durante la actividad, alumnos de la Escuela Primaria N°59 conocieron la historia de la institución a través de material audiovisual y recorrieron las instalaciones para aprender sobre incendios forestales mediante juegos didácticos.



Por su lado, el titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, subrayó la importancia de que los estudiantes sean replicadores de la información recibida y que aprendan sobre los riesgos: “De esta manera no solo incorporan conocimientos, sino que también contribuyen a una comunidad más preparada y consciente”.

Puede interesarte





Estas visitas forman parte de un cronograma que busca acercar la labor de Defensa Civil a distintos establecimientos educativos y aquellos interesados en participar pueden solicitarlo comunicándose al 103.

Ads

Ads