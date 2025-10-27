Estudiantes de la Primaria 59 visitaron el cuartel de Defensa Civil: "Una comunidad más preparada y consciente"
Los alumnos aprendieron sobre el trabajo que se realiza y las técnicas de rescate, al igual que acerca de los incendios forestales mediante juegos didácticos. Lo destacó el titular de la institución, Alfredo Rodríguez.
Desde Defensa Civil continúan con las visitas al cuartel previamente programadas, con el objetivo de que alumnos de los diferentes establecimientos conozcan el trabajo y aprendan las diferentes técnicas de rescate.
Durante la actividad, alumnos de la Escuela Primaria N°59 conocieron la historia de la institución a través de material audiovisual y recorrieron las instalaciones para aprender sobre incendios forestales mediante juegos didácticos.
Por su lado, el titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, subrayó la importancia de que los estudiantes sean replicadores de la información recibida y que aprendan sobre los riesgos: “De esta manera no solo incorporan conocimientos, sino que también contribuyen a una comunidad más preparada y consciente”.
Estas visitas forman parte de un cronograma que busca acercar la labor de Defensa Civil a distintos establecimientos educativos y aquellos interesados en participar pueden solicitarlo comunicándose al 103.
