Cuenta DNI lanzó una promoción especial para acompañar las compras por el Día del Padre, que se celebra el domingo 21 de junio. La propuesta está orientada a quienes buscan regalos de último momento y alcanza a distintos rubros comerciales adheridos.

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La billetera virtual del Banco Provincia ofrece descuentos de hasta el 30% y la posibilidad de pagar en cuatro cuotas sin interés. Los beneficios se pueden utilizar en perfumerías, farmacias, ópticas y librerías de texto, según informó la entidad.

Además de esta campaña puntual, siguen disponibles durante junio las promociones habituales de Cuenta DNI para sus más de 10 millones de usuarios. Entre ellas, se destacan los descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, garrafas, gastronomía, universidades, clubes y marcas destacadas.

En comercios de cercanía, incluidos carnicerías, el beneficio es del 20% de lunes a viernes, con tope semanal de $6.000. En ferias y mercados bonaerenses, el ahorro llega al 40% todos los días, también con tope de $6.000 por semana.

Para gastronomía, la billetera mantiene un 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope semanal de $8.000. El mismo beneficio aplica para locales FULL YPF adheridos, aunque no incluye la compra de combustibles.

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También continúan los descuentos del 10% sin tope en librerías de texto los lunes y martes, y en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves. A su vez, las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI permiten acceder a hasta tres cuotas sin interés en compras sin contacto realizadas en comercios que no sean del rubro alimentos.

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