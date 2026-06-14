La exploración del océano profundo argentino tendrá un nuevo capítulo. Investigadores del CONICET volverán a embarcarse en una campaña científica internacional a bordo del buque Falkor (too), en colaboración con el Schmidt Ocean Institute, con el objetivo de estudiar ecosistemas marinos prácticamente inexplorados del Atlántico Sudoccidental.

Ads

La misión, denominada Talud Continental V, se concentrará en los cañones submarinos Ameghino y Almirante Brown, ubicados frente a la provincia de Chubut, a unos 600 kilómetros de la costa. Los especialistas consideran que se trata de una zona con un enorme potencial biológico y con presencia de ecosistemas marinos vulnerables que aún no fueron estudiados en profundidad.

La expedición tendría una duración de 23 días y está prevista para abril de 2027, aunque existe la posibilidad de adelantarla a febrero. Entre los principales objetivos figura la exploración de ambientes situados a más de 4.000 metros de profundidad, ampliando el rango alcanzado en campañas anteriores y permitiendo el acceso a sectores nunca investigados por la ciencia argentina.

La expectativa es alta luego del éxito de Talud Continental IV, la campaña realizada en el cañón submarino de Mar del Plata que captó la atención de millones de personas a través de transmisiones en vivo por internet. Aquella misión permitió documentar arrecifes de corales de aguas frías, extensos campos de corales blandos y una biodiversidad extraordinaria, con más de 40 especies que podrían ser nuevas para la ciencia. También fue la expedición que convirtió en fenómeno viral a la ya célebre "estrella culona".

"Trabajar en un área nueva e inexplorada maximiza las posibilidades de encontrar especies desconocidas para la ciencia", explicó el investigador del CONICET Daniel Lauretta, uno de los responsables científicos de las campañas.

Ads

Ads