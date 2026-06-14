A pocos días de una de las fechas comerciales más importantes del año, un estudio reveló que los argentinos prevén destinar en promedio 62.000 pesos para la compra del regalo del Día del Padre. El dato refleja hábitos de consumo más cautelosos y una creciente búsqueda de promociones antes de concretar las compras.

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La indumentaria vuelve a ubicarse al frente de las preferencias de los consumidores, concentrando el 33,4% de las elecciones. En segundo lugar aparecen las experiencias, como salidas gastronómicas, espectáculos o actividades recreativas, con el 24,9%, mientras que los vinos y licores reúnen el 13,9% de las respuestas.

Más atrás se posicionan otras categorías tradicionales vinculadas a esta celebración, entre ellas el calzado, los perfumes, la tecnología, las herramientas, los relojes y artículos de joyería. También figuran, aunque con menor incidencia, productos de marroquinería, libros, teléfonos celulares y artículos para el hogar.

El relevamiento muestra además que una parte importante de los consumidores planea realizar las compras sobre la fecha, una tendencia que se consolidó durante los últimos años. La posibilidad de comparar precios, acceder a descuentos de último momento y aprovechar beneficios bancarios explica en gran medida este comportamiento.

En cuanto a los lugares elegidos para comprar, los centros comerciales y los negocios minoristas encabezan las preferencias con alrededor de un tercio de las respuestas. El comercio electrónico se mantiene como una de las opciones más utilizadas, seguido por los shoppings, supermercados y outlets.

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Dentro de las operaciones realizadas por internet, los consumidores continúan inclinándose principalmente por los sitios web oficiales de las marcas y los marketplaces. Las redes sociales, aunque siguen ganando espacio como canal de consulta, registran una participación menor al momento de concretar la compra.

El estudio también señala que las promociones, los reintegros y las cuotas sin interés serán determinantes para impulsar las ventas. En este contexto, bancos, billeteras virtuales y plataformas de comercio electrónico lanzaron campañas especiales con descuentos y facilidades de pago para incentivar el consumo.

El escenario actual refleja una mayor planificación por parte de los compradores, quienes analizan precios y beneficios antes de decidir una adquisición. A diferencia de otros años, la prioridad no pasa únicamente por el producto elegido, sino también por las condiciones de financiación disponibles.

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Para los comerciantes, el Día del Padre representa una oportunidad clave para dinamizar las ventas en distintos rubros. Por ese motivo, el sector mantiene expectativas moderadas pero positivas, apoyadas en la posibilidad de que las promociones y los planes de pago ayuden a movilizar el consumo durante los días previos a la celebración.

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