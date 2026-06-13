El uso de la bicicleta crece en Argentina frente al aumento de los costos de movilidad, impulsado por el encarecimiento del transporte, los combustibles y el mantenimiento vehicular, en un contexto económico que obliga a revisar hábitos de desplazamiento en las ciudades.

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Cada junio, en el marco del Día Mundial de la Bicicleta (3 de junio), el tema vuelve a instalarse en la agenda pública como punto de partida para analizar la movilidad urbana y sus desafíos.

El fenómeno se explica por el fuerte incremento de los costos de otras alternativas. Mantener un automóvil cuesta entre $300.000 y $650.000 mensuales, mientras que una motocicleta demanda entre $70.000 y $130.000. En tanto, el transporte público puede representar entre $40.000 y $110.000 mensuales según el uso.

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Frente a este escenario, la bicicleta ofrece una ventaja económica clara: sus costos operativos rondan entre $20.000 y $35.000 mensuales, incluso considerando mantenimiento y seguridad. Esta diferencia la convierte en una opción cada vez más elegida por motivos financieros y ambientales.

Sin embargo, su participación en la movilidad urbana aún es limitada. Solo el 4% de los viajes a nivel nacional se realiza en bicicleta. En la Ciudad de Buenos Aires alcanza el 7%, con más de 400.000 viajes diarios impulsados por una red de más de 300 km de ciclovías.

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La pandemia marcó un punto de inflexión, acelerando su adopción y consolidando el hábito. A esto se suma el crecimiento de la micromovilidad, con bicicletas eléctricas que amplían el perfil de usuarios.

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No obstante, el crecimiento enfrenta desafíos estructurales. La falta de infraestructura segura limita su expansión, mientras que la seguridad vial sigue siendo una preocupación central. En 2025 se registraron 4060 muertes en siniestros viales, de las cuales el 5% correspondió a ciclistas.

A esto se suma el robo de bicicletas, con entre 12.000 y 20.000 unidades sustraídas por año en el AMBA y otras ciudades bonaerenses. Esto impulsó la demanda de sistemas antirrobo, estacionamientos seguros y seguros específicos.

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El crecimiento de la bicicleta obliga a repensar la movilidad urbana de forma integral, donde infraestructura, educación vial, seguridad y herramientas de protección son claves para consolidar una alternativa sostenible en el tiempo.