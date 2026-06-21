La pronunciada disminución de la natalidad en la República Argentina ya impacta en el sistema educativo formal y, según una proyección para 2027, permitiría alcanzar una cobertura cercana al 100% en el nivel inicial sin necesidad de ampliar infraestructura escolar. El dato surge de un informe elaborado por la organización Argentinos por la Educación, en base a estadísticas demográficas y educativas oficiales.

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El estudio analiza la evolución de la matrícula, la oferta de establecimientos y las tendencias poblacionales, en un contexto de descenso sostenido de la cantidad de niños de 3 a 5 años en el país.

Entre 2016 y 2025, la población infantil de esa franja etaria se redujo un 31%, pasando de 2,25 millones a 1,56 millones. En el mismo período, la matrícula de nivel inicial cayó un 12%, lo que generó una mayor disponibilidad de vacantes en el sistema educativo.

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De acuerdo con el informe, con la oferta actual de infraestructura, 18 de las 24 jurisdicciones del país ya cuentan con capacidad suficiente para garantizar vacantes a toda la población en edad de asistir al nivel inicial.

Sin embargo, el documento advierte que la disponibilidad de plazas no asegura por sí sola la asistencia efectiva, debido a factores como la distribución territorial de las escuelas, las dificultades de conectividad en zonas rurales y las decisiones familiares. Actualmente, la escolarización alcanza el 99% en sala de 5, el 87% en sala de 4 y el 58% en sala de 3.

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Las proyecciones del INDEC estiman que la baja de nacimientos continuará, con una caída adicional del 16% en la población infantil entre 2025 y 2030.

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. En este escenario, especialistas plantean reorientar la inversión educativa hacia la mejora de la calidad, la formación docente técnico-profesional y la extensión de la jornada escolar.

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