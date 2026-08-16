Las líneas de financiamiento que ofrece Mercado Pago pueden tener diferencias muy importantes entre un cliente y otro. La billetera virtual determina las condiciones de cada operación de acuerdo con el perfil crediticio, el comportamiento de pago y otra serie de variables que utiliza para calcular el nivel de riesgo.

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En los préstamos personales y de consumo, la Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica entre el 48% y el 249%. La diferencia se vuelve todavía mayor cuando se observa el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA), indicador que incorpora intereses, impuestos y otros cargos asociados a la operación.

Para quienes acceden a una TNA del 48%, la Tasa Efectiva Anual (TEA) es del 60,12% y el CFTEA llega al 76,36%. En el otro extremo, con una TNA del 249%, la TEA alcanza el 863,48% y el costo financiero total efectivo anual puede llegar al 1.375,94%.

Esto no significa que todos los usuarios que solicitan dinero a través de la aplicación deban afrontar esos porcentajes. Según explicó la compañía, las tasas más elevadas corresponden principalmente a operaciones de montos reducidos y a clientes sobre los que todavía existe poca información para evaluar su comportamiento financiero.

De hecho, Mercado Pago aseguró que alrededor del 2% de los préstamos otorgados se encuentra dentro del nivel máximo de CFTEA. En algunos casos, la plataforma comienza ofreciendo montos desde aproximadamente $5.800 y, a medida que obtiene información sobre el cumplimiento del cliente, puede modificar tanto el límite disponible como las condiciones.

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Los plazos disponibles también son variables y pueden extenderse desde los 7 días hasta los 24 meses.

Para decidir quién puede recibir financiamiento, cuánto dinero ofrecer y a qué tasa, la fintech utiliza un modelo que analiza más de 3.000 variables relacionadas con el comportamiento de cada persona dentro y fuera de su ecosistema. Esa evaluación se actualiza periódicamente.

Además, es importante diferenciar los distintos indicadores. La TNA muestra la tasa de interés nominal del financiamiento, mientras que la TEA contempla el efecto de la capitalización. El CFTEA es uno de los datos más relevantes al momento de comparar alternativas, porque incorpora otros gastos e impuestos vinculados con la operación.

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Un porcentaje anual elevado tampoco implica necesariamente que una persona deba devolver ese porcentaje adicional sobre el monto originalmente solicitado. Por ejemplo, en un préstamo de $100.000 a 12 cuotas con una TNA cercana al 50%, el total abonado podría rondar los $135.000, pese a que el costo financiero expresado en términos anuales resulte considerablemente superior. Esto se debe a que, con cada cuota, se reduce el capital sobre el que se calculan los intereses.

La compañía también publica condiciones para su tarjeta de crédito. En ese producto, las tasas compensatorias parten de una TNA del 84,11%, una TEA del 125,54% y un CFTEA del 165,76%. Para los intereses punitorios por incumplimiento, los valores informados son una TNA del 42,06%, una TEA del 51,20% y un CFTEA del 64,63%.

En relación con los niveles de incumplimiento, Mercado Pago sostiene que la morosidad de sus clientes personas físicas se encuentra en parámetros comparables con los principales bancos privados.

Por otra parte, un relevamiento del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Urbano (CENDEU) indicó que más del 40% de las personas que reciben su primer préstamo mediante la plataforma logran acceder, durante los seis meses siguientes, a financiamiento de otras entidades del sistema.

De esta manera, el costo de pedir dinero a través de Mercado Pago no es igual para todos los clientes: depende del riesgo asignado, el historial disponible, el monto solicitado y las condiciones particulares ofrecidas a cada usuario.