El Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) presentó un relevamiento sobre las principales modificaciones propuestas para el sistema electoral argentino, en el marco del debate por la reforma electoral que se desarrolla en el Congreso de la Nación.

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El estudio analizó el nivel de conocimiento de la iniciativa y las opiniones de la ciudadanía sobre distintos aspectos del proyecto, entre ellos la implementación de la Boleta Única de Papel, la denominada Ficha Limpia, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la importancia asignada a la reforma frente a otros problemas del país.

Uno de los principales resultados fue el respaldo a la implementación de la Boleta Única de Papel en la provincia de Buenos Aires, en reemplazo de la actual lista sábana. Según el relevamiento, el 74% de las personas consultadas se manifestó a favor de esta modificación, lo que representa a tres de cada cuatro participantes.

La denominada Ficha Limpia, iniciativa que propone impedir que personas con condenas confirmadas en segunda instancia puedan ser candidatas a cargos electivos, obtuvo incluso un mayor nivel de aceptación. Más de ocho de cada diez participantes expresaron su conformidad con la medida, convirtiéndola en la propuesta con mayor respaldo dentro del relevamiento.

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En cuanto a las PASO, el 52% de las personas consultadas consideró que este mecanismo contribuye a la selección democrática de candidatos. Si bien el resultado refleja una valoración mayoritariamente positiva de las primarias, el informe señala que las opiniones aparecen más divididas que en los casos de la Boleta Única de Papel y la Ficha Limpia.

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El relevamiento también indagó sobre el nivel de conocimiento del proyecto de reforma electoral. Aunque la mayoría manifestó tener algún grado de información, más del 40% reconoció conocerlo sólo parcialmente o desconocer su contenido.

Desde el Observatorio Electoral señalaron que este resultado evidencia la necesidad de fortalecer la difusión de las propuestas y ampliar el debate público sobre los cambios planteados para el sistema electoral argentino.

El estudio también mostró que el respaldo a determinadas medidas no implica necesariamente que la reforma electoral sea considerada una prioridad dentro de la agenda nacional. Si bien existe un amplio apoyo a iniciativas concretas como la Boleta Única de Papel y la Ficha Limpia, las respuestas fueron dispares al compararlas con otros desafíos que enfrenta el país.

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Sobre la encuesta, el 35% de quienes respondieron la encuesta fueron jóvenes de entre 18 y 35 años. Desde el Observatorio Electoral indicaron que el objetivo del relevamiento es aportar evidencia, enriquecer la discusión sobre las reformas institucionales y contribuir a una mejor comprensión de las percepciones ciudadanas sobre los cambios propuestos.