La pérdida de poder adquisitivo continúa impactando en las familias argentinas: el 61% de las personas encuestadas afirma que su remuneración se agota antes del día 20 de cada mes. El dato se conoce en un contexto en el que la desaceleración de la inflación durante 2026 todavía no se tradujo en una recuperación automática de los ingresos reales.

Ads

Según los datos oficiales del INDEC correspondientes a mayo de 2026, los precios registraron un incremento del 2,1%, mientras que las remuneraciones aumentaron 2,0% entre los trabajadores privados registrados, 1,9% entre los empleados públicos nacionales y 1,4% entre los empleados públicos provinciales.

En la comparación interanual, estas variaciones implicaron pérdidas reales del 2,9% para los trabajadores privados registrados, del 7,3% para los empleados públicos nacionales y del 3,2% para los provinciales.

La pérdida se profundiza al tomar como referencia noviembre de 2023. Desde entonces, el salario real de los trabajadores públicos nacionales cayó un 36,5%, mientras que el de los empleados públicos provinciales retrocedió un 9,8% y el de los privados registrados disminuyó un 3,6%.

Puede interesarte

Otro análisis elaborado por el IARAF, a partir de un estudio realizado por Nadin Argañaraz, dimensionó la pérdida acumulada desde 2017. Según ese trabajo, un empleado privado formal perdió el equivalente a 16,2 salarios mensuales, mientras que un trabajador del sector público resignó el equivalente a 21,8 remuneraciones a lo largo de los últimos 98 meses.

Ads

El deterioro también se refleja en la evolución del empleo público. De acuerdo con el CEPA, entre diciembre de 2023 y junio de 2026 se produjo una reducción de 71.661 puestos de trabajo, equivalente al 21% de la dotación.

El impacto de ese proceso es desigual según el territorio. Un relevamiento de la Fundación Mediterránea mostró que algunas provincias presentan una mayor exposición al empleo público que otras: Tierra del Fuego registra 141 empleados públicos cada 1000 habitantes, mientras que Córdoba cuenta con 33 trabajadores estatales cada 1000 habitantes.

En el sector privado, la pérdida de 100.000 empleos registrados estuvo acompañada por la incorporación de 90.000 nuevos monotributistas y un incremento de la informalidad laboral, de acuerdo con los datos consignados en los relevamientos.

Ads

Puede interesarte

La percepción sobre los ingresos también refleja las dificultades para sostener el nivel de vida. Una medición de la consultora Zentrix indicó que el 86,1% de las personas considera que sus ingresos no logran superar la inflación.

A su vez, un relevamiento de Delfos señaló que el 43% de las personas se encuentra en una búsqueda activa de empleo o de ingresos complementarios para sostener la economía familiar, en un escenario marcado por la pérdida de poder adquisitivo y la necesidad de generar nuevas fuentes de recursos.

Fuente: Katiuska Serrano, redactora de contenidos de Pórtico 8