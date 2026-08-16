Hay proyectos comerciales que surgen para responder a una pregunta clave sobre el entorno. Ese fue el camino de Mateo de la Rúa, un ingeniero ambiental marplatense que decidió renunciar a su carrera corporativa para buscar una solución directa a una problemática global: el desperdicio de frutas y verduras, un fenómeno que afecta a cerca del 45% de la producción mundial.

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Formado en la Universidad Católica Argentina (UCA), De la Rúa construyó su experiencia profesional en los departamentos ambientales de corporaciones como Cervecería Quilmes, Shell y Coca-Cola. Sin embargo, su vocación emprendedora lo llevó a dar un salto: “Siempre quise hacer algo propio. Creía que era necesario no empezar de cero, sino aprender primero de empresas importantes”, explicó en diálogo con Modo Regreso por Radio Mitre Mar del Plata. Fue en la búsqueda de soluciones sustentables cuando descubrió que en otros mercados se utilizaba la liofilización para recuperar alimentos descartados por motivos estéticos.

La liofilización, un proceso famoso por ser el utilizado para deshidratar los alimentos de los astronautas en las misiones espaciales de la NASA, consiste en extraer la totalidad del agua de la fruta. Esto permite conservar el producto crocante y en perfecto estado hasta por dos años sin necesidad de frío ni conservantes.

El emprendedor contó que dio con esta técnica al ponerse en contacto con referentes de Asia e Inglaterra que la utilizaban con fines ambientales: “Con esta tecnología dije: 'Bueno, tal vez con esto puedo aportar mi grano de arena para reducir la cantidad de fruta que se desperdicia'”.

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El camino de implementación comenzó en enero de 2021, cuando decidió volcarse de lleno al proyecto. Tras validar un primer prototipo trabajando en alianza con productores en Misiones, adquirió sus dos primeras máquinas a finales de ese mismo año para operar en un espacio alquilado. Hoy en día, la empresa opera en el consumo humano con la marca Pomona Foods y en el mercado de mascotas con Panthera.

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Uno de los principales desafíos operacionales fue redefinir el modelo de negocio. En un principio, el producto se comercializó como un snack empaquetado, pero el mercado demandó un giro estratégico hacia el sector profesional. De la Rúa detectó que los sectores de pastelería, chocolatería y gastronomía valoraban ampliamente el insumo, lo que lo llevó a reorientar la marca como proveedora de ingredientes de alta gama.

El crecimiento de la firma no se detuvo y actualmente cuenta con un equipo de 11 personas y un ritmo de expansión anual de entre dos y tres veces. En Mar del Plata, sus productos ya son utilizados por firmas destacadas como Lucciano’s, además de diversas cadenas locales. “Es un orgullo dar trabajo y estar cada vez en más puntos de venta. Cada vez que ingresamos a un lugar marplatense es un honor”, afirmó.

Con respecto al futuro, la compañía proyecta su desembarco en el mercado externo. Ante la baja presencia de esta tecnología en Sudamérica, la empresa ya gestiona solicitudes de países limítrofes: “Tenemos muchas consultas de diferentes países como Uruguay y Chile. El objetivo es exportar este año. Ya tenemos todas las condiciones dadas y estamos en conversaciones con algunas empresas”.

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Al reflexionar sobre la capacidad técnica innovadora dentro de Argentina, el ingeniero destacó la resiliencia del profesional local para resolver problemas en contextos complejos. Asimismo, dejó un mensaje para los jóvenes emprendedores de su ciudad natal: “Nada es imposible, hay que intentarlo. Se aprende muchísimo más lanzándose con una idea propia en un emprendimiento que trabajando en relación de dependencia. Hay que animarse”.