Los trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias podrían contar con una actualización de los valores de referencia a partir de julio. La modificación surge del mecanismo de ajuste semestral incorporado en la reforma fiscal vigente, que toma como base la evolución de la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Ads

Aunque el dato definitivo dependerá del índice de junio que publique el INDEC, las estimaciones privadas indican que la inflación acumulada durante el primer semestre de 2026 se ubicaría entre el 16,5% y el 17%. Ese porcentaje sería utilizado para actualizar tanto el mínimo no imponible como las deducciones y escalas del tributo.

De concretarse esas proyecciones, un trabajador soltero sin hijos comenzaría a tributar recién a partir de un ingreso neto cercano a los $2,9 millones mensuales, mientras que el salario bruto necesario para quedar alcanzado por el impuesto rondaría los $3,49 millones. Actualmente, el piso para ese mismo contribuyente se encuentra en $2.490.037,88 netos, equivalentes a unos $3.000.046 brutos.

Las estimaciones difundidas para el segundo semestre indican que los nuevos pisos podrían ubicarse en:

Soltero sin hijos: $2,9 millones netos y $3,495 millones brutos. Ads

Casado sin hijos: $3,371 millones netos y $4,062 millones brutos.

Casado con dos hijos: $3,847 millones netos y $4,644 millones brutos.

Debido a que Ganancias es un impuesto de liquidación anual, algunos trabajadores podrían haber sufrido retenciones superiores a las que finalmente correspondan. En esos casos, los importes retenidos en exceso son reintegrados mediante la liquidación anual realizada por el empleador.

Ads

En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene controles sobre las deducciones informadas por los contribuyentes, especialmente en aquellos casos donde se detectan inconsistencias o montos considerados fuera de los parámetros habituales.

Puede interesarte