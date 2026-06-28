Un estudio sobre tendencias laborales en Argentina reveló que el 33% de los trabajadores activos tiene intención de cambiar de empleo en el corto plazo, mientras que un 10% concretó efectivamente una transición laboral durante los últimos seis meses, evidenciando niveles relevantes de movilidad en el mercado.

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Al comparar con los registros de 2025, los datos revelados por la consultora global de recursos humanos Randstad, muestran una leve estabilización: la intención de cambio descendió un punto porcentual y las transiciones efectivas cayeron dos puntos. Este comportamiento refleja una mayor cautela de los trabajadores frente al contexto económico y a la falta de dinamismo en la generación de empleo.

El análisis por edades indica que los segmentos más jóvenes concentran la mayor predisposición a la rotación. El 39% de la Generación Z proyecta cambiar de trabajo, seguido por el 35% de los millennials. En contraste, la Generación X presenta un 23% y los baby boomers un 19%, evidenciando menor inclinación al cambio.

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Entre los principales motivos de renuncia, el salario se posiciona como el factor determinante para el 50% de los encuestados, en un escenario de aumento del costo de vida. Le siguen la falta de oportunidades de desarrollo profesional (36%), las dificultades para conciliar la vida laboral y personal (27%) y un clima de trabajo desfavorable (26%).

El estudio también detecta una brecha significativa entre las expectativas de los trabajadores y las condiciones reales que perciben en sus empleos. Aunque el 70% prioriza salarios y beneficios competitivos, el 67% valora un buen ambiente laboral y el 63% busca oportunidades de crecimiento, estas variables muestran niveles de satisfacción considerablemente más bajos en la práctica.

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En términos generales, los datos reflejan un mercado laboral con intención de movilidad aún elevada, pero condicionado por un contexto que promueve decisiones más conservadoras por parte de los trabajadores.