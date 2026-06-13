La Justicia investiga tres hechos con personas heridas por armas ocurridos ayer en distintos puntos de Mar del Plata, donde hombres ingresaron al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con lesiones de arma de fuego y, en un caso, también de arma blanca, tras episodios registrados en la vía pública.

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El primer episodio ocurrió a las 18:35, cuando un hombre ingresó por sus propios medios con una herida de arma de fuego. El ataque habría tenido lugar en la zona de Fortunato de la Plaza y Polonia, aunque la víctima no brindó mayores detalles.

El segundo de los casos se registró a las 20:11, cuando una ambulancia trasladó al Hospital a un hombre de aproximadamente 35 años con una herida de arma de fuego en el brazo izquierdo y sangrado activo. Según informaron fuentes médicas, el paciente no estaba acompañado y refirió que lo hirieron en cercanías de San Juan y Rawson.

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El tercer caso se produjo a las 23:23, cuando una ambulancia trasladó a otro hombre, quien presentaba una herida de arma de fuego en una pierna y una herida de arma blanca en la oreja derecha. El hecho ocurrió en el barrio Jorge Newbery y, al igual que en los otros casos, no tenía acompañantes al momento del ingreso ni brindó más información.

Los tres episodios son materia de investigación judicial y generan preocupación por la reiteración de hechos violentos con armas en distintos sectores de la ciudad en un corto período de tiempo.

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