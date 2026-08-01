Un hombre de 33 años fue aprehendido durante la madrugada en el barrio Fortunato de la Plaza, acusado de robo en grado de tentativa, tras un procedimiento realizado por personal del Comando de Patrullas.

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El hecho se registró alrededor de las 00:40, cuando un llamado al 911 alertó sobre daños en un comercio de indumentaria ubicado en Ciudad de Dolores y Fortunato de la Plaza. Según se informó, un individuo había roto una ventana y levantado parcialmente una persiana con aparentes fines de ingreso.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron los daños y observaron a un hombre que se daba a la fuga. Tras impartirle la voz de alto e iniciar un breve seguimiento, lograron interceptarlo e identificarlo.

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Durante el procedimiento, se realizó un palpado preventivo que permitió secuestrar $15.238 en efectivo, suma que quedó incorporada a la investigación por resultar de interés para la causa.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo del fiscal Leandro Arévalo, quien dispuso la formación de actuaciones por robo en grado de tentativa, la notificación del imputado conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y su traslado a sede judicial.

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