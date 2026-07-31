La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata resolvió mantener la prisión preventiva de Claudio González, acusado de haber asesinado al comerciante Luis Badoza durante un robo cometido en el bar "El 22". De esta manera, el imputado permanecerá detenido hasta la realización del juicio.

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La resolución fue adoptada por la Sala III del tribunal, que consideró que existen elementos suficientes para sostener, en esta instancia del proceso, la imputación por el delito de homicidio en ocasión de robo.

El ataque ocurrió el 15 de mayo en el comercio ubicado sobre calle Tres Arroyos al 15. Según la investigación, el acusado ingresó al local simulando ser un cliente y, al momento de retirarse, intimidó al propietario y a una empleada haciéndoles creer que estaba armado. Luego agredió al comerciante con una banqueta de madera y escapó con la recaudación del negocio y un teléfono celular.

Badoza sufrió un severo traumatismo de cráneo y permaneció internado durante varias semanas. Pese a haber sido intervenido quirúrgicamente, falleció el 5 de junio como consecuencia de las lesiones sufridas durante el asalto, de acuerdo con las pericias médicas incorporadas al expediente.

Para confirmar la medida cautelar, los camaristas tuvieron en cuenta las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del bar, el reconocimiento efectuado por una testigo presencial y otros elementos reunidos durante la investigación, entre ellos registros fílmicos, testimonios y material fotográfico que vincularían al acusado con el hecho.

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Asimismo, el tribunal consideró que la gravedad del delito atribuido, la posible pena de prisión efectiva y los antecedentes del imputado constituyen riesgos procesales suficientes para que continúe privado de la libertad mientras se desarrolla la causa.

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