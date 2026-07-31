Un hombre de 27 años fue detenido acusado de intentar robar en una vivienda de Gascón al 2900, a la que habría ingresado por los techos junto con otros sospechosos.

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El operativo comenzó después de un llamado al 911. Cuando los policías llegaron, observaron a dos hombres que escapaban del lugar. Uno descendió por una escalera y huyó en una camioneta, por lo que se inició una persecución.

La fuga terminó en Bordabehere al 2900, donde dos ocupantes bajaron del vehículo y continuaron corriendo. Uno fue alcanzado en República del Líbano y Castelli, mientras que el otro consiguió escapar.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron mochilas con herramientas, tres teléfonos celulares y un inhibidor de señal. En la vivienda también encontraron una escalera que habría sido utilizada para subir a los techos y otra mochila con elementos.

Además, recuperaron una camioneta Chevrolet Tracker que tenía pedido de secuestro por un robo ocurrido el 16 de junio.

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La Fiscalía de Flagrancia inició una causa por tentativa de robo agravado por escalamiento. El detenido fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, mientras continúa la búsqueda de los demás sospechosos.

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