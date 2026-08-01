Un hombre de aproximadamente 50 años fue hallado sin vida esta mañana en la vía pública, en el barrio Regional, tras recibir un disparo en una de sus piernas.

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El hecho se conoció a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un cuerpo tendido sobre la calzada en la intersección de Quintana y Remedios de Escalada.

Personal del Comando de Patrullas y de la Comisaría Decimosegunda acudió al lugar para preservar la escena e iniciar las primeras actuaciones. La investigación quedó a cargo del fiscal Carlos Russo.

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Hasta el momento se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas en la zona, además de la toma de testimonios a vecinos con el objetivo de reconstruir de manera parcial o total el hecho.

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