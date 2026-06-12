En un contexto marcado por reiterados episodios de disturbios en la vía pública, un hombre de 28 años fue demorado hoy tras generar desórdenes en la zona de Las Canteras, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la situación.

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Personal del Comando de Patrullas arribó a avenida Antártida Argentina y Sayhueque y constató que el individuo mantenía una actitud alterada, por lo que procedió a su demora por infracción al artículo 74 inciso A del Decreto Ley 8031/73.

El hecho se suma a una seguidilla de intervenciones policiales recientes vinculadas a conductas disruptivas en espacios públicos, lo que genera preocupación por el incremento de este tipo de situaciones en distintos sectores de la ciudad.

Tomó intervención el Juzgado Correccional en turno, que dispuso las actuaciones de rigor. Tras cumplimentarse los recaudos legales, el involucrado recuperó la libertad bajo caución juratoria.

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