Un hombre de 36 años fue aprehendido hoy, acusado de femicidio en grado de tentativa, luego de un violento episodio ocurrido en el barrio San Jacinto, donde una mujer de 38 años resultó gravemente herida.

El hecho se conoció alrededor de las 11:30, tras un llamado recibido por la Comisaría de la Mujer y la Familia, con intervención de la UFI N°1, a cargo de Florencia Salas. Según se informó, el alerta fue realizado desde el Destacamento HIGA, que comunicó el ingreso hospitalario de la víctima.

Fuentes policiales indicaron que la mujer había sido agredida minutos antes en su casa por el imputado, quien habría utilizado una pala durante el ataque. Y en un intento por evitar nuevas agresiones, la víctima se arrojó desde un primer piso del inmueble, lo que le provocó una fractura expuesta en una de sus piernas, además de lesiones cortantes en el cuero cabelludo y en ambos brazos.

Tomada intervención, la fiscal de turno dispuso la aprehensión inmediata del imputado y la instrucción de actuaciones bajo la carátula de “femicidio en grado de tentativa”. Asimismo, se ordenó la notificación de la formación de causa, el traslado del acusado a la Unidad Penal N°44.

