Un hombre de 25 años fue detenido en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) luego de que se comprobara que tenía un pedido de captura activo por tentativa de homicidio.

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El individuo había ingresado al centro de salud haciéndose pasar por otra persona, utilizando datos falsos para ocultar su identidad. Sin embargo, a partir de tareas investigativas, análisis de registros oficiales y entrevistas a vecinos, los efectivos lograron establecer su verdadera identidad y constatar su situación judicial. Tras la confirmación, se ordenó su detención inmediata y traslado a sede judicial.

El caso se inició el pasado 16 de marzo, cuando el joven ingresó al HIGA con una herida de arma de fuego en el hombro. En ese momento, aseguró haber sido víctima de un robo cometido por dos personas armadas. Sin embargo, con el avance de la investigación surgieron inconsistencias en su versión: no pudo precisar el lugar del hecho, no había testigos y aportó escasos datos, lo que motivó profundizar las averiguaciones.

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Finalmente, se determinó que el hecho denunciado no habría ocurrido en la forma indicada, lo que permitió descubrir su identidad real y su vínculo con una causa judicial previa.

El pedido de captura está vinculado a un episodio ocurrido el 17 de febrero de 2025, cuando un hombre de 48 años fue gravemente herido por un disparo. Según la investigación, el ahora detenido se presentó en una vivienda de la calle Paula Albarracín al 3300, donde protagonizó un conflicto con personas del lugar. Tras retirarse, regresó armado y efectuó varios disparos. En ese contexto, uno de los proyectiles impactó en la víctima, que sufrió una herida en el rostro y debió ser trasladada de urgencia al hospital.

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Por este hecho, la causa fue caratulada como tentativa de homicidio agravado, lo que derivó en la orden de captura vigente.

El imputado cuenta con antecedentes por portación ilegal de arma de fuego en 2019 y tentativa de robo agravado en 2020. La investigación continúa en curso para determinar las circunstancias reales del episodio en el que resultó herido.