A dos años del intento de asesinato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, continúan los interrogantes sobre el trasfondo que llevó a Sabag Montiel a empuñar el arma. Desde las redes sociales, distintos referentes cercanos a la ex mandataria preguntaron "¿Quién mandó a matar a Cristina? #2añosdeimpunidad".

En este sentido, Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, se refirió a la causa durante su visita a Mar del Plata para acompañar a la familia de Luciano Olivera, el joven de 16 años asesinado por la policía en Miramar.

El letrado declaró que “realmente la Justicia Argentina ha diferenciado a Cristina Fernández de Kirchner en dos partes. Cuando es imputada las causas van rápido, se aceleran, van a fondo y hacen pericias, son capaces de viajar con retroexcavadoras para hacer el show. Hicieron de todo, le metieron perros dentro de un departamento en Recoleta y no le encontraron absolutamente nada”.

De modo que “yo insisto, ahora que está tan de moda la violencia de género, a Cristina Kirchner hace más de 10 años que la están violentado política y judicialmente. Ni hablar mediáticamente; chorra, montonera, todo lo que se ha dicho”, remarcó.

Desde su perspectiva, “lo que están haciendo con Cristina es lamentable porque no están investigando lo que hay que investigar: el financiamiento de los Caputo y qué pasó con el celular de Montiel”.

“Yo sigo diciendo que hay tropa propia, esto quiere decir que nosotros teníamos el gobierno, la Policía Federal respondía a nuestro Ministro de Seguridad y ese celular se perdió”, continuó.

Para desglosar los hechos, analizó que “un asesino lo que tiene en su celular es por dónde se va, si nosotros lo hubiéramos tenido y la custodia policial no lo hubiera perdido, tendríamos hoy no solamente al autor material del atentado, sino a los autores intelectuales y financieros porque este hombre se iba a ir, estaba preparado para huir. No era que a tirar y después del pandemonio que hubiera sido la explosión de la cabeza de Cristina, le daba la posibilidad a este hombre de largar el arma e irse caminando a cualquier lado”.

“Estuvo a nada de matarla, lo dijo en el juicio. Pero no hay mucha aspiración, fe, ni confianza de que esto pueda ser una realidad en la Justicia Argentina. Evidentemente están preparados para secuestrar a los funcionarios públicos, tenerlos, condenarlos, manipularlos. Pero no cuando es víctima, y me estoy dando cuenta no sólo por este juicio, sino como los carteles donde publicaron que había matado 30 mil personas en pandemia que lo utilizaron también por el número de los desaparecidos, para seguir menoscabando su figura pública”, agregó.

En esta línea, retomó: “Hoy que se habla tanto de violencia de género, deberíamos referirnos un poco a la violencia que ejercieron con Cristina Fernández de Kirchner, no solamente la política y la justicia, sino los medio de difusión”.

Además, la ex mandataria, “nunca dijo absolutamente nada porque sabe que ella da interés público, es una funcionaria y siempre estuvo al derecho de todos los casos”, afirmó.

“Lo lamentable es que es inocente de todas las causas y la única posibilidad que tenía de condena que hoy carga, es la arbitrariedad, la cual siempre fue a través de dos jueces; uno que en paz descanse, que fue Bonadío, donde le caían como gotas todas las causas, y el otro Ercolíni que ya había juzgado la causa por la cual está condena que ya había sido juzgada”, enfatizó.

Por lo que “se hizo a través de la embajada de Estados Unidos una cobertura de los jueces y le dijeron, ya no va a haber más golpes de estado, lo que vamos a hacer es sacar a los gobiernos populares a través condenas, persecuciones, arbitrariedades”, sentenció.

“Fijate lo que pasó con Lula, con Evo, con Correa, bueno también fijate lo que pasó con Cristina. Lo que hicieron fue tratar de derrumbar un gobierno popular a través de, no dictaduras militares porque ya no se usan más, sino a través de estos medios que son los nuevos que corren gobiernos y están compuestos no todos los periodistas, no todos los judiciales y no todos los políticos, sino por aquellos que realmente, como dice el presidente actual, son un ensobrados que lo único que tienen en la cabeza es conseguir más plata para el bolsillo. La verdad es que nos vamos a ir con la mortaja y la mortaja no tiene bolsillo”, concluyó.