Un hombre de 29 años fue detenido en una vivienda del barrio Santa Rosa de Lima, en el marco de la investigación de un intento de homicidio perpetrado el pasado domingo en el contexto de un conflicto familiar. Además, se secuestraron elementos de interés para la causa.

La investigación se inició el 1 de marzo, cuando la víctima -un hombre de 26 años-, ingresó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con heridas de arma de fuego en el tórax y el cráneo, tras ser trasladado por una ambulancia del SAME.

Según las primeras averiguaciones, el hecho habría ocurrido en las inmediaciones de Alberti y Angelelli, en el contexto de un conflicto familiar. A partir de las tareas investigativas realizadas por el personal policial, se logró identificar al presunto autor del ataque, lo que derivó en el allanamiento y la detención concretados en las últimas horas.

Personal de la Comisaría 12ª, junto al Grupo Técnico Operativo, el Grupo GAD y efectivos de la División de Investigación de Delitos Complejos y Crimen Organizado, realizaron el allanamiento en una vivienda de Angelelli al 2500. La medida judicial fue dispuesta por el Juzgado de Garantías a pedido de la Fiscalía N°5, a cargo de Alejandro Pelegrinelli.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron la aprehensión del sospechoso, quien se encontraba en el domicilio al momento del ingreso policial. En su poder tenía un teléfono celular, que fue secuestrado por considerarse un elemento de interés para la investigación.

El fiscal interviniente dispuso la notificación de formación de causa por el delito de homicidio en grado de tentativa, el secuestro del dispositivo móvil y el traslado del detenido a la Unidad Penal N°44 de Batán.