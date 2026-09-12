Un hombre de 35 años fue aprehendido tras ser interceptado por personal de la Comisaría Tercera cuando circulaba a bordo de una Citroën C3 Aircross de color bordó con pedido de secuestro activo por robo agravado. El procedimiento se originó anoche durante una recorrida preventiva en inmediaciones de Gutenberg y Valentini.

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De acuerdo con la información policial, el vehículo había sido señalado en el marco de una investigación por un hecho ocurrido en una vivienda de calle Ayolas al 5100, donde cuatro hombres habrían reducido a los moradores, entre ellos un hombre de 89 años. Durante el control, los efectivos advirtieron que el dominio colocado no coincidía con el registrado en los cristales del rodado.

Tras un seguimiento, el automóvil se detuvo en inmediaciones de William Morris al 5700. En ese lugar descendió el conductor, quien al advertir la presencia policial intentó ingresar rápidamente a una vivienda, siendo posteriormente reducido con la colaboración de otros efectivos y personal de Bomberos.

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En el procedimiento se secuestró la Citroën C3 Aircross y su llave. Al verificar la numeración de los cristales, se constató que el dominio original registraba un pedido de secuestro activo con fecha del 31 de agosto, solicitado por la Comisaría Tercera en el marco de una investigación de la Fiscalía Nº13.

Además, se determinó que las chapas patentes colocadas en el vehículo habían sido denunciadas como sustraídas el 2 de septiembre en jurisdicción de la Comisaría Novena, lo que fue incorporado a las actuaciones.

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Por disposición de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, el aprehendido fue imputado por encubrimiento y trasladado a la Unidad Penal Nº44 de Batán. La Fiscalía Nº13, a cargo de Mariano Moyano, ordenó el secuestro de prendas de vestir y otras medidas de interés para la investigación del robo en calle Ayolas.

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