Dos adolescentes de 15 y 16 años fueron aprehendidos este domingo por la noche en la zona del macrocentro marplatense, luego de ser descubiertos cuando intentaban sustraer una motocicleta estacionada en la vía pública mediante el uso de una herramienta tumbera.

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El procedimiento se desencadenó cerca de las 20:15, tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de dos sospechosos manipulando un rodado en la esquina de Buenos Aires y Garay. Al arribar un móvil del Comando de Patrullas Norte, en jurisdicción de la Comisaría Segunda, los efectivos divisaron a los jóvenes junto a una Zanella Patagónica negra.

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Al notar la llegada de la policía, ambos emprendieron una veloz huida a pie. El primero de ellos fue reducido a los pocos metros, mientras que el segundo escapó por distintas calles del sector, llegando a descartar una campera en el trayecto, hasta ser alcanzado en la intersección de Buenos Aires y Alberti.

En el lugar del hecho, la policía constató que el tambor de ignición de la moto había sido violentado y secuestró a escasos metros una "yuga" de fabricación casera, elemento habitualmente utilizado para forzar los arranques.

La titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 1, Mariana Baqueiro, dispuso el inicio de actuaciones por "Tentativa de robo agravado por vehículo dejado en la vía pública", la notificación formal a ambos menores y su inmediato traslado al Centro Especializado de Aprehensión (CEA).

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