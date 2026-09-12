Un hombre de 30 años fue aprehendido luego de presentarse en un lugar donde se encontraba su expareja, pese a tener vigente una restricción de acercamiento dispuesta por la Justicia.

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El episodio ocurrió alrededor de las 13.20 en avenida de los Trabajadores al 1000, en inmediaciones del Complejo Punto Sur. Allí, una mujer de 25 años se encontraba observando a su hijo menor mientras realizaba actividades deportivas.

Según la información policial, en ese momento apareció su expareja, sobre quien pesaba una medida de restricción ordenada por el Juzgado de Familia N.º 1 del Departamento Judicial Mar del Plata.

En esas circunstancias, el hombre se habría puesto agresivo y provocado daños en las luces de giro de una moto Siam de 110 cc perteneciente a la mujer.

Personal del Comando de Patrullas llegó al lugar y, al intentar intervenir, el acusado habría tratado de agredir a los efectivos. No se registraron policías heridos y finalmente el hombre fue reducido y aprehendido.

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En el caso intervino la UFIJE de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, que dispuso la formación de una causa por desobediencia, daños y resistencia a la autoridad.

Finalmente, el acusado fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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