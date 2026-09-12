Un hombre de 25 años fue aprehendido este sábado luego de ingresar a un galpón y sustraer caños de bronce de una propiedad ubicada en avenida Vértiz al 4300.

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El hecho ocurrió alrededor de las 13.40, cuando personal del Comando de Patrullas llegó al lugar tras recibir un llamado al 911. Al arribar, los efectivos encontraron al sospechoso reducido por vecinos que habían advertido lo ocurrido.

Según las primeras actuaciones, el hombre habría escalado los paredones del predio para luego ingresar a un galpón sin puerta perteneciente a un jubilado de 80 años. Del interior habría sustraído distintos caños de bronce, que posteriormente fueron recuperados.

Durante la reducción, el acusado sufrió cortes en el rostro y en las manos, por lo que debió ser asistido por personal del SAME y trasladado bajo custodia policial al HIGA. Tras recibir atención médica, fue dado de alta lúcido y consciente.

En el caso intervino la UFIJE de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, que dispuso la formación de una causa por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa.

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Finalmente, el joven fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la información oficial, el aprehendido registra procesos previos por robo en grado de tentativa y robo agravado en poblado y en banda.

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