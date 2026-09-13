Un hombre fue detenido luego de generar disturbios y resistirse al accionar policial en la zona de 14 de Julio y Bolívar, según informó la Municipalidad de General Pueyrredon.

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El operativo comenzó a partir de una denuncia que alertó sobre cinco personas que estaban provocando incidentes en el espacio público. Al llegar al lugar, agentes de la Patrulla Municipal encontraron a dos hombres y procedieron a identificarlos junto con efectivos policiales.

De acuerdo con la información oficial, uno de ellos desobedeció las indicaciones de los uniformados y mantuvo una actitud hostil. Por este motivo, la Policía dispuso su traslado a la Comisaría Primera para identificarlo correctamente.

Cuando le comunicaron la medida, el hombre se negó a acompañar a los efectivos y opuso resistencia al momento de ser esposado. Finalmente, fue reducido y trasladado a la dependencia policial, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

Desde el Municipio recordaron que se encuentra disponible durante las 24 horas la línea de WhatsApp 223 340 6177, destinada a recibir denuncias de vecinos. A través de ese canal se pueden enviar ubicaciones, fotografías y videos para facilitar la intervención de los equipos municipales.

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