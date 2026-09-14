Una investigación por un robo perpetrado en una vivienda del macrocentro derivó en las últimas horas en dos allanamientos donde personal policial logró recuperar una importante suma en dólares, euros y múltiples dispositivos tecnológicos sustraídos.

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El hecho investigado se originó a partir de una denuncia radicada el pasado 12 de septiembre por una mujer de 46 años. Al regresar a su domicilio de calle Zuviría al 600, la víctima constató que autores ignorados habían violentado la reja y una ventana del patio interno para ingresar a la propiedad y sustraer dos computadoras, una tablet y otros elementos de valor.

A partir de las tareas de campo realizadas por el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Séptima, resultó determinante el seguimiento y cotejo de las geolocalizaciones de los dispositivos electrónicos robados. El rastreo de la señal permitió individualizar dos inmuebles de interés situados sobre la calle Talcahuano al 2800.

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Con las órdenes de registro dictadas por la Justicia de Garantías, los efectivos concretaron las medidas de forma simultánea con el apoyo de las comisarías Segunda y Duodécima, el Comando de Patrullas Sur y el Escuadrón de Caballería Mar del Plata.

En el primer objetivo se secuestraron dos cables de carga para iPhone y un par de auriculares. En la segunda finca, en tanto, el personal secuestró 1.100 dólares, 70 euros, un iPhone 13, un casco gamer con micrófono, AirPods con estuche, un equipo tipo handy con base de carga, una billetera de cuero y guantes de jardinería.

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Los elementos permanecían en poder de un adolescente de 17 años. Tras el procedimiento, la titular de la UFIJE N.º 1, Dra. Florencia Salas, ratificó lo actuado y avaló el secuestro del material.

Por su parte, desde la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 3, a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, se dispuso la notificación del menor por la formación de causa bajo el delito de Encubrimiento (art. 60 del Código Procesal Penal), sin medida restrictiva de libertad. El joven deberá comparecer este martes 15 a las 9:00 en sede judicial, mientras que el iPhone 13 incautado será sometido a las pericias correspondientes.

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