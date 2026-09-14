Dos hombres de 19 y 23 años fueron aprehendidos durante la madrugada luego de protagonizar una extensa persecución policial por distintos sectores de Mar del Plata. Ambos circulaban en un Volkswagen Vento blanco y, según informaron fuentes oficiales, intentaron evitar la interceptación mediante maniobras evasivas y a alta velocidad.

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El procedimiento comenzó sobre avenida Jorge Newbery, cuando efectivos del Comando de Patrullas Sur que realizaban tareas preventivas detectaron el vehículo circulando a elevada velocidad. Al intentar detener su marcha, el conductor aceleró y emprendió la fuga.

La persecución continuó por avenida 515 y luego se extendió hacia el Camino Viejo a Miramar, desde donde el automóvil tomó dirección hacia Mar del Plata. Durante el seguimiento, el conductor mantuvo una conducta evasiva que dificultó la intervención de los efectivos.

Finalmente, el operativo terminó en inmediaciones de Chacahuac y avenida Jacinto Peralta Ramos. En ese lugar se produjo una colisión imprevista que involucró al móvil policial, como consecuencia del accionar del vehículo que era perseguido.

El patrullero sufrió daños en la parrilla delantera y el paragolpes, aunque los policías que participaban del procedimiento resultaron ilesos. Los dos ocupantes del Vento fueron aprehendidos en el lugar y trasladados a la Comisaría Quinta.

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Además, personal de la Patrulla Municipal labró infracciones por falta de seguro y VTV, además de la correspondiente por la fuga.

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, quien avaló las aprehensiones y dispuso la notificación de la formación de una causa por el delito de resistencia a la autoridad. Posteriormente, ambos jóvenes recuperaron la libertad bajo los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

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