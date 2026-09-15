Tres hombres de 38, 33 y 26 años fueron aprehendidos en Mar del Plata luego de ser interceptados a bordo de un Volkswagen Polo gris que habría sido utilizado para cometer robos de pertenencias del interior de vehículos estacionados en distintos sectores de la ciudad.

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El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre el robo de dos bolsos del interior de un vehículo en inmediaciones de avenida Jorge Newbery al 3400, cerca del comercio “El Lusitano”. Según las primeras actuaciones, uno de los sospechosos habría tomado las pertenencias y escapado posteriormente en el Volkswagen Polo.

A través del seguimiento de las cámaras de seguridad y las tareas realizadas por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), los efectivos lograron localizar horas después el vehículo en avenida Edison, entre Magallanes y 12 de Octubre. Allí interceptaron el rodado y aprehendieron a sus tres ocupantes.

Durante el procedimiento se presentó una mujer de 53 años, quien señaló a uno de los hombres como el presunto autor del robo sufrido momentos antes. Además, entregó registros de las cámaras del comercio “El Lusitano”, donde habría quedado registrado el accionar investigado.

Por disposición de la UFIJE N.º 4, a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán, se realizó una requisa de urgencia del vehículo. Los efectivos encontraron un inhibidor de señal marca Baofeng en funcionamiento, además de una visera, lentes recetados, una cartuchera con útiles escolares, un teléfono Motorola Moto E32, una Biblia, medicamentos y otros efectos personales.

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La primera víctima reconoció como propios varios de los elementos recuperados. Poco después, otra mujer, de 55 años, se presentó en la dependencia policial y manifestó haber sufrido un robo en inmediaciones de avenida Edison y Fortunato de la Plaza. También identificó como suyos distintos objetos secuestrados, entre ellos un celular, lentes y otras pertenencias.

Además de los elementos recuperados, los investigadores secuestraron el Volkswagen Polo en el que circulaban los tres sospechosos.

La Fiscalía dispuso la aprehensión de los hombres por los delitos de Robo y Encubrimiento. El acusado de 38 años fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, mientras que los otros dos fueron notificados de la formación de la causa y recuperaron la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

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Según se estableció en las actuaciones, el hombre de 38 años cuenta además con antecedentes y procesos penales anteriores vinculados a distintos hechos, entre ellos robos de vehículos, robos agravados, tentativa de robo, encubrimiento automotor y hechos cometidos con armas.