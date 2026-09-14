Un hombre de 30 años fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas Norte, acusado de agredir físicamente y amenazar de muerte a su pareja en una vivienda ubicada en Los Naranjos al 5200.

Ads

Según se informó, la mujer sufrió lesiones en una mano y en la cabeza y tuvo que recibir asistencia médica. Además, manifestó su intención de instar la acción penal contra el acusado.

En el caso intervino la UFI de Flagrancia, que dispuso la formación de una causa por lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas.

El hombre fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde quedó a disposición de la Justicia.

Puede interesarte

Ads

Ads