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Detuvieron a un hombre acusado de golpear y amenazar de muerte a su pareja
El hecho ocurrió en una vivienda de Los Naranjos al 5200. La víctima sufrió lesiones en una mano y en la cabeza, fue asistida por personal médico y decidió avanzar con la denuncia.
Un hombre de 30 años fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas Norte, acusado de agredir físicamente y amenazar de muerte a su pareja en una vivienda ubicada en Los Naranjos al 5200.
Según se informó, la mujer sufrió lesiones en una mano y en la cabeza y tuvo que recibir asistencia médica. Además, manifestó su intención de instar la acción penal contra el acusado.
En el caso intervino la UFI de Flagrancia, que dispuso la formación de una causa por lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas.
El hombre fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde quedó a disposición de la Justicia.
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