La investigación por el crimen de un adolescente de 16 años ocurrido en Mar del Plata sumó una nueva instancia judicial. La Fiscalía solicitó que la detención del comerciante Ulises Cristiano sea convertida en prisión preventiva, mientras que su defensa prepara un planteo para recuperar la libertad y sostiene que se trató de un caso de legítima defensa.

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El pedido fue presentado ante el Juzgado de Garantías N°3 por la fiscal Constanza Mandagarán, quien mantiene la imputación contra el hombre de 36 años por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La solicitud se realizó luego de la incorporación de nuevas pruebas y declaraciones al expediente. Ahora, la jueza de garantías Rosa Frende tiene un plazo de 5 días para decidir la suerte del comerciante en la causa.

Al mismo tiempo, la representante del Ministerio Público Fiscal no se opuso a que, en caso de concederse la prisión preventiva, Cristiano continúe cumpliendo la medida bajo arresto domiciliario. Esa modalidad había sido dispuesta semanas atrás por la Justicia, después de que se rechazara un pedido de excarcelación extraordinaria presentado por sus abogados.

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El hecho ocurrió durante la madrugada del 16 de agosto, cuando Cristiano se encontraba dentro de una camioneta en inmediaciones de Saavedra y Champagnat, frente al comercio que custodiaba. Según consta en la investigación, cinco jóvenes que circulaban en tres bicicletas se aproximaron al lugar y el comerciante efectuó siete disparos con un arma de fuego.

Como consecuencia de la balacera, Sebastián García, de 16 años, murió en el lugar. Otro adolescente que formaba parte del grupo resultó herido y sufrió la pérdida de tres dedos de una de sus manos.

El comerciante había decidido permanecer en el vehículo para vigilar el ingreso de su negocio, luego de que anteriormente fuera víctima de robos y sufriera daños en el frente del local. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y forma parte de los elementos incorporados a la causa.

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Ahora, frente al pedido de prisión preventiva, los abogados defensores Ibar Sallaz y Gonzalo La Menza preparan una presentación para solicitar la libertad de Cristiano. El planteo estará centrado en que el acusado actuó para defenderse frente al presunto intento de robo.