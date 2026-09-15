Tres jóvenes de 21 años fueron aprehendidos durante la madrugada de este martes luego de una persecución policial que terminó cuando el Volkswagen Nivus en el que circulaban chocó contra un vehículo estacionado en la zona de Nápoles y Diagonal Gascón. Un cuarto ocupante logró escapar a pie.

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El procedimiento comenzó cuando efectivos del Comando de Patrullas Sur realizaban tareas preventivas e intentaron detener el vehículo en inmediaciones de Camuso y Ortiz de Zárate. El conductor, lejos de detenerse, aceleró y comenzó una fuga a alta velocidad.

La persecución atravesó sectores correspondientes a las comisarías 16ª, 3ª y 5ª, hasta que el conductor perdió el control del Nivus y terminó impactando contra un automóvil que se encontraba estacionado en Nápoles y Diagonal Gascón.

En ese momento, tres de los cuatro ocupantes fueron reducidos por los efectivos. Los otros dos intentaron prolongar la fuga ingresando a una vivienda ubicada frente al lugar del choque, aunque finalmente fueron alcanzados y aprehendidos. El cuarto integrante del grupo consiguió escapar corriendo.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una mochila que contenía dos pares de guantes, precintos, una pinza hidráulica, dos pasamontañas, varios destornilladores y un equipo de comunicación tipo handy.

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Además, al verificar la patente del Volkswagen Nivus, los efectivos constataron que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo desde el 10 de septiembre, solicitado por la Comisaría Novena en el marco de una causa por robo.

La situación judicial de uno de los jóvenes también complicó el panorama: al consultar sus antecedentes, se comprobó que tenía una captura activa por causas relacionadas con robo agravado por el uso de arma de fuego, robo agravado por escalamiento y robo agravado en poblado y en banda.

Por disposición de la UFIJE de Flagrancia, a cargo del fiscal Vicente, se iniciaron actuaciones por Encubrimiento y Violación de Domicilio. Los tres aprehendidos fueron notificados de la formación de la causa y quedaron alojados a disposición de la Justicia hasta la realización de la primera audiencia.

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