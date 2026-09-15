Un operativo policial se desplegó durante la noche del lunes en la zona de Los Quebrachos, entre Godoy Cruz y Felipe de Arana, luego de reiteradas denuncias por presuntos disparos de arma de fuego.

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El hecho ocurrió alrededor de las 23.30, cuando personal del Comando Norte fue enviado al lugar tras los llamados recibidos a través del sistema de emergencias 911. En una primera recorrida, los efectivos no lograron localizar a los responsables de las detonaciones.

Sin embargo, ante nuevas comunicaciones que advertían sobre disparos, los policías regresaron al sector y encontraron una confrontación entre vecinos. En ese contexto, varias personas señalaron a un hombre que había ingresado a una vivienda ubicada en Los Quebrachos al 3200.

A partir de la situación, tomó intervención inicialmente la UFI N.º 1, a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán, que luego dio intervención a la Fiscalía de Flagrancia para determinar las medidas correspondientes ante la urgencia del caso.

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La UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Vicente, ordenó entonces un allanamiento de urgencia en el inmueble. Durante el procedimiento fue identificado un hombre de 36 años y los efectivos secuestraron 49 municiones de distintos calibres y dos supresores de sonido, conocidos como silenciadores.

El procedimiento fue avalado por la Fiscalía y el morador fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó notificado de la formación de una causa por “Abuso de Arma”. Las actuaciones fueron remitidas a la fiscalía interviniente y, finalmente, el imputado recuperó la libertad en los términos establecidos por el artículo 161 del Código Procesal Penal.

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