Una insólita situación ocurrió durante la madrugada en Mar del Plata, cuando una pasajera realizó un recorrido en taxi llevando un colchón, hizo varias paradas y, al llegar a destino, ingresó a su casa sin pagar los $16.740 del viaje. El chofer activó el botón antipánico y la Policía intervino.

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Todo comenzó alrededor en la madrugada del miércoles, cuando un taxista de 50 años recibió un viaje desde Arenales al 4500. Al llegar al lugar, una mujer subió al vehículo con un colchón y pidió ser trasladada hasta Magnasco al 2300.

Una vez allí, la pasajera bajó junto con el colchón, aunque aparentemente el recorrido todavía tenía algunos kilómetros por delante. Luego solicitó continuar hasta González Chávez al 1400 y, posteriormente, regresar nuevamente hasta su domicilio de Arenales al 4500.

El problema llegó al final del viaje. Cuando arribaron, la mujer ingresó a la vivienda sin abonar la tarifa, que había alcanzado los $16.740. Ante la situación, el conductor se comunicó con el operador de Servitaxi y desde la empresa dieron aviso al 911. El botón antipánico hizo el resto.

Alrededor de las 2.15, efectivos de la Comisaría Novena, con apoyo de la UPPL, llegaron hasta Pringles y Arenales. Allí encontraron a la mujer, de 41 años, quien salió y entró reiteradamente de la vivienda, mantuvo una actitud hostil, insultó a los policías y se negó a pagar el viaje.

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Finalmente, los efectivos identificaron a la pasajera y constataron que no tenía impedimentos legales vigentes. La UFIJE N.º 10, a cargo del Dr. Bruna, dispuso iniciar actuaciones por “Estafa” y, una vez cumplidas las diligencias correspondientes, otorgarle la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

El recorrido tuvo taxi, colchón, varias paradas, botón antipánico y presencia policial. Lo único que quedó en el camino fueron los $16.740 de la tarifa.

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