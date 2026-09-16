Una nueva causa judicial complica a Carla Ayelén Báez, quien se encuentra detenida en el Complejo Penitenciario de Batán y está acusada de haber liderado desde la cárcel una organización dedicada a realizar estafas con tarjetas de crédito robadas y posteriormente vender los productos obtenidos mediante Internet.

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La investigación sostiene que Báez habría actuado junto a su pareja, Ignacio Gabriel Catán, mientras que Juliana Ríos y Nicolás Chiachiarella habrían participado desde el exterior del penal, principalmente en la recepción y comercialización de la mercadería adquirida de manera fraudulenta.

De acuerdo con la acusación del fiscal Javier Pizzo, la maniobra comenzó en agosto de 2022. Desde el establecimiento penitenciario, Báez y Catán habrían realizado llamados para obtener información sobre tarjetas sustraídas y, posteriormente, utilizado esos datos para concretar compras en comercios de Mar del Plata.

La modalidad incluía el contacto con distintos locales y el uso de enlaces de pago como Payway para adquirir productos de elevado valor. Entre los comercios afectados aparecen sanitarias, mueblerías y negocios vinculados a la venta de colchones. La mercadería incluía inodoros, juegos de baño, somieres y vehículos infantiles a batería, entre otros artículos.

La investigación avanzó a partir del análisis de comunicaciones y del geolocalizamiento de antenas de telefonía celular, que permitió establecer conexiones con el área donde se encuentra ubicado el penal de Batán. Durante uno de los allanamientos realizados en el marco de la causa también fue encontrado un bidet que habría sido adquirido mediante la maniobra investigada.

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Báez y Catán ya tienen antecedentes por otra causa. En marzo de 2023, el Tribunal Oral Nº3 los condenó por comercialización de cocaína al menudeo en el barrio Aeroparque. En aquella oportunidad, Báez recibió una pena de cinco años de prisión, mientras que Catán fue condenado a más de 16 años.

Ahora, ambos deberán afrontar un nuevo proceso judicial, esta vez por una investigación que apunta a determinar su participación en una estructura que, según la acusación, utilizaba teléfonos y tarjetas robadas para concretar compras y luego colocaba los productos en el circuito comercial.

El apellido Báez también tiene un antecedente conocido en la Justicia argentina. Carla Ayelén es hija de Rafael “El Cartonero” Báez, quien alcanzó notoriedad pública a fines de la década de 1980 luego de declarar como testigo en el juicio contra el exboxeador Carlos Monzón por el femicidio de Alicia Muñiz.

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