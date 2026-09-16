Personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Decimosegunda llevó adelante dos allanamientos en inmuebles ubicados en Diagonal del Solar y Moreno y en Deyacobi al 1900, en el marco de una investigación por robos agravados de vehículos, donde lograron secuestraron varios elementos y detener a una persona.

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Los procedimientos permitieron el secuestro de armas de fuego, municiones, herramientas, motopartes y otros elementos vinculados a una serie de hechos delictivos que incluían el robo de una motocicleta Mondial LD110 Max (6 de septiembre), una camioneta Renault Kangoo (25 de agosto), un automóvil Citroën C5 (2 de septiembre) y una camioneta Fiat Fiorino (31 de agosto).

A partir de las tareas investigativas basadas en análisis de cámaras de seguridad y testimonios, los efectivos lograron además el hallazgo de un revólver calibre .22, municiones de distintos calibres, un handy inhibidor, una motocicleta Bajaj Boxer 150, chapas patente y documentación con pedido de secuestro activo.

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Como resultado del operativo, un hombre de 32 años fue imputado por los delitos de robo agravado y tenencia ilegal de arma de fuego, quedando a disposición de la justicia y siendo trasladado a la Unidad Penal Nº44 de Batán.

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