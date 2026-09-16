Personal de la Comisaría Segunda, junto al Gabinete Técnico Operativo y con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Coronel Dorrego, en el marco de una investigación por robo calificado, donde se logró secuestrar tres teléfonos celulares que habían sido sustraídos.

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La causa se inició a partir de un hecho ocurrido el 28 de agosto en la zona de Las Heras y Avellaneda, donde un adolescente de 14 años fue abordado por un hombre que se desplazaba en bicicleta y lo amenazó con un destornillador para sustraerle un iPhone 16.

A partir del rastreo de geolocalización del dispositivo, los investigadores lograron ubicar el domicilio de Gascón 7500, donde se encontraba el equipo sustraído, lo que derivó en la diligencia judicial. En el lugar fue identificada una mujer de 40 años.

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Durante el procedimiento se secuestraron tres teléfonos celulares que, al ser verificados en los sistemas, presentaban pedidos de secuestro vigentes por distintos hechos delictivos, por lo que la moradora fue notificada de la formación de causa.

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