Una mujer de 35 años fue demorada por personal policial luego de protagonizar un incidente en un gimnasio ubicado sobre calle Moreno, entre San Luis y Córdoba, durante la noche del miércoles.

Ads

Puede interesarte

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, el episodio se inició cuando la mujer ingresó al establecimiento y, según manifestó un trabajador de 24 años, comenzó a agredirlo verbalmente. Posteriormente, el joven denunció que la mujer lo habría tocado en sus partes íntimas.

Ante la situación, se dio aviso al sistema de emergencias y concurrieron al lugar efectivos de la Comisaría Primera, con la colaboración del Comando de Patrullas y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

Durante el procedimiento de identificación, la mujer comenzó a quitarse sus prendas de vestir hasta quedar completamente desnuda. Debido a esta situación, los efectivos dispusieron su traslado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde debía ser sometida a una evaluación médica.

En el marco de la investigación, la UFIJE N.º 4, a cargo de la Dra. Ana Caro, dispuso iniciar actuaciones por abuso sexual simple, a partir de la denuncia realizada, además de las actuaciones contravencionales correspondientes por presuntas infracciones a los artículos 35, 72, 74 y 78 del Decreto-Ley 8031/73.

Ads

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias y responsabilidades correspondientes.

Ads