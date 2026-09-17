Un hombre de 42 años fue aprehendido este jueves 17 de septiembre luego de protagonizar amenazas y disturbios en la vía pública, en inmediaciones de Punta Mogotes y Arenales.

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El procedimiento comenzó tras un llamado al 911. Personal de la Patrulla Municipal y del Comando de Patrullas Norte se acercó al lugar y encontró al hombre involucrado en el episodio.

Según se informó, cuando los agentes intentaron identificarlo, el sujeto reaccionó de manera hostil hacia los efectivos, por lo que finalmente fue aprehendido.

En el caso intervino el Juzgado Correccional N.º 1, que ordenó iniciar actuaciones por infracción a los artículos 72 y 74 del Decreto Ley 8031/73.

Tras las actuaciones correspondientes, el hombre recuperó la libertad bajo caución juratoria.

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