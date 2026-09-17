Un hombre de 31 años fue aprehendido luego de ser encontrado en el interior de una vivienda ubicada en Córdoba al 2300, a la que habría ingresado tras violentar el candado que cerraba el acceso. El procedimiento se realizó durante la noche del miércoles y contó con la intervención de personal policial y de Patrulla Municipal.

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El hecho ocurrió alrededor de las 20, luego de un llamado al 911 que alertó sobre un hombre que había dañado el candado de una propiedad e ingresado al lugar. Al llegar, los efectivos encontraron el dispositivo de seguridad en el piso e ingresaron al inmueble, donde localizaron al sospechoso en la planta baja.

Al ser descubierto, el hombre manifestó que había ingresado a la vivienda para buscar su colchón. Tras un palpado preventivo fue reducido y trasladado a la Comisaría Segunda. La consulta informática estableció que no tenía impedimentos legales vigentes.

Durante las primeras actuaciones se determinó además que personal municipal había cerrado la propiedad ese mismo día, alrededor de las 18.30. En un comienzo, la UFIJE de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, dispuso iniciar actuaciones por averiguación de ilícito, sin adoptar una medida restrictiva de la libertad, y ordenó determinar quién era el propietario o encargado del inmueble y si existían testigos.

Sin embargo, mientras se realizaban las diligencias en la dependencia policial, los investigadores tomaron conocimiento de la existencia de una filmación difundida a través de Instagram en la que se observaría al hombre violentando el candado e ingresando a la propiedad.

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A partir de esa nueva evidencia, la Fiscalía de Flagrancia modificó la calificación del hecho y dispuso iniciar actuaciones por usurpación, notificar al hombre de la formación de la causa y mantenerlo en calidad de aprehendido.

El imputado quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a sede de Tribunales para continuar con las actuaciones correspondientes.

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