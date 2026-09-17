Tras el robo de una moto, realizan un allanamiento y secuestran autopartes, un arma y municiones
Fue en una vivienda del barrio Nuevo Golf. Además, un hombre fue aprehendido por encubrimiento y tenencia ilegal de arma.
Personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Cuarta, con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Nuevo Golf, en el marco de una investigación por el robo de una motocicleta en la vía pública, donde secuestraron autopartes, un arma y municiones.
El procedimiento se realizó en un domicilio de Marcelo T. de Alvear 4200 bajo orden judicial para dar con el rodado sustraído, y derivó en el hallazgo del motor de una motocicleta Zanella 150 ZT, junto a una importante cantidad de autopartes de motos y automóviles.
Además, los efectivos secuestraron cinco teléfonos celulares, una llanta de Volkswagen Amarok, una carabina calibre .22, un tubo cañón y municiones de distintos calibres.
Como resultado del operativo, un hombre de 31 años fue aprehendido y trasladado a la Unidad Penal Nº44, imputado por encubrimiento y tenencia ilegal de arma de fuego, mientras continúa la investigación sobre la procedencia del material incautado.