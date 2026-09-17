Una mujer de 22 años y un hombre de 34 fueron detenidos durante la noche del miércoles tras ser vinculados con una serie de robos en automóviles estacionados en la zona de Peña y Pasaje Guillermo Volpe. Seis vehículos fueron encontrados con sus ventanillas violentadas.

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El procedimiento comenzó cerca de las 23:10 del miércoles, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la activación de alarmas en varios vehículos y la presencia de personas sospechosas en el sector.

Al llegar, efectivos de la Comisaría Novena, con apoyo del Comando de Patrullas y la UTOI, constataron los daños en distintos rodados. A partir del seguimiento de las cámaras del COM, observaron a dos hombres y una mujer violentando las ventanillas y desplazándose luego hacia Quintana y Aristóbulo del Valle.

Las imágenes también permitieron establecer que parte de los elementos sustraídos había sido descartada en inmediaciones de las escalinatas del Hotel Costa Galana. Poco después, los efectivos localizaron a la mujer de 22 años en Aristóbulo del Valle entre Quintana y Matheu.

Durante el procedimiento se secuestraron anteojos de sol, un perfume, guantes de goma, llaves, documentación bancaria perteneciente a un tercero y una campera.

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En paralelo, otros efectivos localizaron a dos hombres sobre avenida Patricio Peralta Ramos y Peña. Uno logró escapar tras descartar una campera y bolsas, mientras que el otro fue alcanzado luego de intentar huir a pie. El detenido, de 34 años, llevaba una mochila con distintos objetos.

En las escalinatas del Hotel Costa Galana fueron encontrados dos joysticks de PlayStation 4, zapatillas, una porta raquetas con dos paletas de pádel, un bolso con ropa, un teléfono celular y un bate de béisbol. También se secuestraron dos bolsas y una mochila con prendas, llaves, perfumes, zapatillas y gorras.

Finalmente, personal del GTO de la Comisaría Novena constató que los vehículos afectados eran un Fiat Palio, un Chevrolet Cruze, un Mercedes Benz 300, un Ford Ka, un Fiat 500 y un Peugeot 307.

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La UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, avaló las aprehensiones y dispuso actuaciones por “robos reiterados”, la notificación de la formación de la causa y el traslado de los acusados a sede judicial.