Un hombre fue detenido por usurpar una vivienda ubicada en Córdoba al 2400, luego de que una denuncia alertara sobre el ingreso de una persona al inmueble, que había sido tapiado y cerrado con un candado horas antes.

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Según informó la Municipalidad de General Pueyrredon, personal de la Patrulla Municipal llegó al lugar y constató que el candado de la propiedad había sido forzado. Ante esta situación, los agentes ingresaron a la vivienda junto con efectivos policiales.

Minutos después, el hombre fue retirado del domicilio e identificado por la Policía. Posteriormente, quedó detenido por el delito de usurpación y fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde continuaron las actuaciones correspondientes.

Desde la Secretaría de Seguridad señalaron que el inmueble había sido tapiado previamente por personal municipal a raíz de denuncias realizadas por vecinos de la zona.

Además, destacaron la intervención conjunta de los agentes municipales y las fuerzas policiales para actuar ante este tipo de situaciones.

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