Una chatarrería del barrio Santa Rosa de Lima fue clausurada y de su interior se secuestraron motores robados, entre otros elementos, durante un allanamiento realizado por personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Decimosegunda, junto al Grupo de Apoyo Departamental (GAD), el Perito Verificador Departamental y áreas de inspección municipal.

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El procedimiento se realizó en el marco de la Ley 13.564 e incluyó una inspección integral del predio dedicado a la venta de autopartes y chatarrería, ubicado en Alberti al 10.100.

Durante la requisa, los efectivos incautaron dos motores de motocicletas con pedido de secuestro vigente, correspondientes a una Honda Storm 125 y una Brava Nevada 110, ambas sustraídas en mayo, además de numerosas motopartes y herramientas de corte.

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Ante las irregularidades constatadas y la falta de cumplimiento de la normativa vigente, personal municipal procedió a la clausura del comercio.

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