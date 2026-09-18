Un hombre de 45 años resultó herido de gravedad este viernes por la mañana tras recibir cuatro disparos durante un aparente intento de robo ocurrido en la zona de Punta Mogotes.

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El episodio se registró en inmediaciones de García Lorca al 600. De acuerdo con los primeros datos reunidos por los investigadores, dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta negra habrían intentado sustraer un Peugeot 208. Por motivos que todavía son materia de investigación, los agresores dispararon contra el conductor y posteriormente huyeron por Lynch.

A pesar del ataque, los delincuentes no habrían conseguido llevarse el automóvil.

La víctima recibió cuatro impactos de arma de fuego, con heridas localizadas en el abdomen y en los miembros inferiores. Tras ser asistida inicialmente en la Unidad de Pronta Atención (UPA) N.º 8 de Punta Mogotes, fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó al quirófano para ser sometida a una intervención quirúrgica.

Según el parte médico conocido hasta el momento, el hombre se encontraba hipotenso y permanecía con pronóstico reservado.

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Mientras tanto, efectivos policiales trabajaron en el lugar para preservar la escena y recolectar elementos que permitan establecer cómo ocurrió el ataque. Entre las principales tareas se encuentra determinar la mecánica de los hechos, precisar desde qué lugar fueron efectuados los disparos e identificar a los dos sospechosos.

La investigación está a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán, quien deberá definir la calificación legal del episodio y ordenar las medidas necesarias para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Por ahora, la principal hipótesis apunta a que el ataque se produjo en el marco de un intento de robo del Peugeot 208.

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