Un adolescente de 16 años fue aprehendido por efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) cuando circulaba por Mar del Plata a bordo de una moto que había sido robada a mano armada apenas un día antes.

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El procedimiento ocurrió el jueves 17 de septiembre, alrededor de las 20, en inmediaciones de Gascón al 7600. Los policías interceptaron al menor cuando se desplazaba en una Zanella ZB 110 de color gris, sin dominio colocado.

Al verificar la numeración del rodado mediante el sistema informático policial, los efectivos constataron que tenía un pedido de secuestro activo solicitado por la Comisaría Decimosegunda, con fecha de alta del 16 de septiembre, en el marco de una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego.

La moto había sido sustraída durante la noche del 15 de septiembre, cerca de las 23, en la zona de Alberti y Tandil. Según denunció una joven de 23 años, mientras circulaba con el vehículo fue interceptada por dos delincuentes que se movilizaban en otra moto.

Uno de los asaltantes descendió del rodado y, tras exhibir un arma de fuego, amenazó a la víctima y le robó la motocicleta. A partir de la denuncia se inició la investigación que permitió incorporar el pedido de secuestro del vehículo.

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Durante la requisa del adolescente, además, los policías encontraron un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros que llevaba entre sus prendas, por lo que también fue secuestrado.

Intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, que dispuso notificar al adolescente de la formación de una causa por encubrimiento, realizar las diligencias correspondientes y trasladarlo al Centro Especializado de Aprehensión (CEA).

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